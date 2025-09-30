СМИ: США разместили "охотников за подводными лодками" ближе к границе РФ

Соединенные Штаты якобы развернули военные самолеты, способные охотиться на подводные лодки и шпионить, в Норвегии и проводили миссии вблизи российской территории в Балтийском море.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Newsweek.

Размещение морских патрульных самолетов ВМС США P-8 Poseidon, предназначенных для выполнения противолодочных, противовоздушных и разведывательных миссий, в Северной Европе происходит в то время, когда НАТО усиливает свою оборону в Балтийском регионе на фоне российской угрозы подводным кабелям и трубопроводам и подозрительной активности беспилотников в Польше, Дании и Норвегии.

Постоянное развертывание военных сил США в поддержку НАТО, включая эсминцы, которые в конце августа работали вблизи российского арктического региона, следует за резким изменением позиции президента Дональда Трампа по российско-украинской войне.

Недавно он заявил, что Киев может вернуть себе все территории, потерянные Москвой, и рассматривает возможность предоставления ему крылатых ракет для ударов на большие расстояния.

Newsweek обратился по электронной почте в Министерство обороны и Министерство иностранных дел России за комментариями. Военно-морские силы США еще не ответили на письменный запрос о комментарии.

Osinttechnical, аналитик разведывательных данных с открытым исходным кодом в соцсети X, заявил в пятницу, что спутниковые снимки, вероятно, показали два-три самолета P-8 у военного терминала аэропорта Гардермоен в Осло 23 сентября.

Ссылаясь на данные отслеживания полетов, Osinttechnical сообщил, что ВМС США отправили один из самолетов P-8, базирующийся в Осло, в Балтийское море у побережья российского эксклава Калининграда, в пятницу.

Представитель оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии подтвердил местной газете Dagbladet в субботу, что несколько американских самолетов P-8 вылетели из аэропорта Гардермоен для поддержки "деятельности союзников" в непосредственной близости к Норвегии.

На опубликованных ранее фотографиях видно, что самолет ВМС США P-8, развернутый на авиабазе Кефлавик в Исландии, в конце июля участвовал в миссии под руководством НАТО под кодовым названием "Балтийский часовой". Миссия имела целью улучшить способность НАТО реагировать на дестабилизирующие действия.

Пока неизвестно, развернет ли Пентагон дополнительные подразделения и средства в Европе в поддержку миссии НАТО "Балтийский часовой", направленной на защиту членов Альянса в регионе.