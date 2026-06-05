Швейцарія продовжить торговельні переговори зі США попри анонсовані мита

Уряд Швейцарії продовжуватиме вести торговельні переговори зі Сполученими Штатами попри їхні звинувачення у використанні примусової праці та анонсоване підвищення мит.

Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Швейцарський уряд стверджує, що його підхід щодо боротьби із примусовою працею є ефективним та поєднує регулювання, обов’язкові оцінки ризиків у приватному секторі та міжнародну співпрацю..

"Федеральна рада рішуче відкидає звинувачення, висунуті під час цього розслідування", – заявили в уряді.

Вашингтон розглядає можливість запровадження додаткових тарифів у розмірі 12,5% проти швейцарських товарів. Причиною для такого рішення є висновки звіту Управління торгового представника США, опубліковані 2 червня. У них 60 країн та ЄС звинувачуються у застосуванні недобросовісної торговельної практики, зокрема імпорту товарів, виготовлених із використанням примусової праці.

Про підготовку таких розслідувань стало відомо ще у березні після того, як Верховний суд США визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, оголошені торік у квітні.

Європейська комісія в середу розкритикувала плани США ввести нові 10-відсоткові мита на товари з ЄС після того, як адміністрація Трампа дійшла висновку, що Брюссель не заборонив імпорт товарів, вироблених з використанням примусової праці.

А в Європарламенті наголосили, що підвищення митних ставок, яке суперечитиме торговельній угоді, укладеній торік між США та ЄС, є неприйнятним.