Внаслідок ударів по двох суднах в Азовському морі загинули 5 громадян Азербайджану

Офіційне Баку має інформацію про загибель 5 своїх громадян внаслідок ударів БпЛА по двох суднах в Азовському морі; загалом в екіпажах було 25 громадян Азербайджану.

Про це заявили в МЗС Азербайджану, пише "Європейська правда".

У пресслужбі МЗС заявили, що отримали від РФ інформацію про загибель внаслідок ударів безпілотників по суднах в Азовському морі 5 азербайджанських громадян, ще троє отримали поранення. Постраждалих госпіталізували до російського Єйська.

"Наразі МЗС координує дії з відповідними державними органами, дипломатичними представництвами нашої країни та уповноваженими структурами відповідних країн… Кілька співробітників нашого посольства у Росії виїхали на місце інциденту", – зазначив представник пресслужби Айхан Гаджизаде.

Зазначають, що це судна з іноземною реєстрацією.

Інші ресурси, зокрема Qafqazinfo, деталізують, що йдеться про теплоходи "Натра" і "Циркон" під прапорами Белізу й Папау, що йшли з Туреччини завантажуватися зерном у російський Ростов-на-Дону. На момент удару вони перебували у Таганрозькій затоці.

За даними, які навели російські рятувальні служби, "Натра" потрапило під удар о 00:45, "Циркон" – о 01:55. Перше судно пошкоджене, але залишилося на плаву, друге – згоріло, члени екіпажу залишили його на шлюпках.

Також 5 червня у румунському порту Констанца вибухнув ударний морський дрон, ймовірно, український.

Перед цим ВМС Румунії підірвали російську міну, яку винесло на узбережжя Чорного моря.