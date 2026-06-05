У Франції співробітник залізниці загинув під потягом через нещасний випадок

Через нещасний випадок на півдні Франції загинув технічний працівник залізниці – з невідомих причин на колії, де він виконував роботи, опинився поїзд.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Інцидент стався неподалік від Бордо після 22 години у середу. 31-річного співробітника SNSF збив поїзд, коли він виконував рутинне обслуговування обладнання біля колії.

Через наїзд чоловік отримав тяжкі травми, врятувати його не вдалося.

У зв’язку з випадком ведеться серія розслідування для встановлення точних обставин події. Колегам загиблого, машиністу та іншим свідкам події надали психологічний супровід.

Три роки тому схожий трагічний випадок стався на півночі Італії – потяг опинився на колії, де велися ремонтні роботи, та збив п’ятьох працівників бригади, усі вони загинули.

Тим часом у Португалії оператор залізниці вимагає компенсації від фермерів, чиїх овець збив потяг.