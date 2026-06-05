Кронпринцеса Норвегії серйозно хвора і потребуватиме трансплантації легень

Кронпринцеса Норвегії Метте Маріт, яка останніми місяцями була у центрі уваги через скандал довкола "файлів Епштейна" та кримінальну справу проти сина, потребує трансплантації легень через тяжке захворювання.

Про це 5 червня оголосили у королівській родині, пише "Європейська правда".

У норвезькій королівській родині повідомили, що після усіх медичних обстежень Метте Маріт лікарі дійшли висновку про необхідність пересадки легень.

"Розвиток захворювання легенів у кронпринцеси серйозний. Після комплексних медичних обстежень її внесли до списку осіб, які очікують на трансплантацію легень якнайшвидше", – наводять слова фахівця із захворювань дихальних шляхів в університетській лікарні Осло (Rikshospitalet).

До операції Метте Маріт вже не зможе працювати і брати участь в офіційних заходах. Її хвороба також вплине на плани інших членів королівської родини.

Серед іншого, одразу оголосили про перенесення святкування "срібного весілля" кронпринца і кронпринцеси, що планувалося на серпень. Також кронпринц не буде присутній на святкуванні "золотої річниці" шлюбу королівського подружжя Швеції в середині червня.

У зв’язку з цими подіями син Метте Маріт Маріус Борг Хойбі, який чекає судового вироку, подав чергове клопотання про звільнення з під варти.

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