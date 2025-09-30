Літак Бундесверу обстріляли за допомогою піротехніки

Невідомі минулого тижня обстріляли піротехнічними засобами транспортний літак C130 Збройних сил Німеччини незабаром після зльоту з авіабази Целле, що в землі Нижня Саксонія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Інцидент стався близько 12-ї години у пʼятницю, 26 вересня. Невідомі особи випустили піротехнічні засоби в напрямку транспортного літака C130 незабаром після його зльоту.

Літак не був уражений, і пілоти негайно повідомили про це на диспетчерську вежу авіабази. Після інциденту німецькі Збройні сили і поліція розпочали розслідування обставин події.

За словами джерел Spiegel у Бундесвері, обстріл військових літаків – дуже рідкісне явище. Піротехнічний засіб, що був випущений, очевидно, був феєрверком – пілоти говорили про спалах світла, за чим настав вибух.

Оскільки інцидент стався опівдні, не можна виключати, що це була цілеспрямована акція.

Поліція Целле повідомила Spiegel, що розпочала провадження за фактом небезпечного втручання в повітряний рух. Територію навколо авіабази обшукували, але поки що не знайшли нічого, що допомогло б розкрити злочин.

Минулого тижня стало відомо, що літак, яким міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес летіла до Литви, зазнав спроби втрутитися в роботу його GPS під час польоту над Калінінградом.

Також писали, що літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії змушений був приземлятися за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком російського втручання.