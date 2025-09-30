Самолет Бундесвера обстреляли с помощью пиротехники

Неизвестные на прошлой неделе обстреляли пиротехническими средствами транспортный самолет C130 Вооруженных сил Германии вскоре после взлета с авиабазы Целле, что в земле Нижняя Саксония.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Инцидент произошел около 12 часов в пятницу, 26 сентября. Неизвестные лица выпустили пиротехнические средства в направлении транспортного самолета C130 вскоре после его взлета.

Самолет не был поражен, и пилоты немедленно сообщили об этом на диспетчерскую вышку авиабазы. После инцидента немецкие Вооруженные силы и полиция начали расследование обстоятельств происшествия.

По словам источников Spiegel в Бундесвере, обстрел военных самолетов – очень редкое явление. Пиротехническое средство, которое было выпущено, очевидно, было фейерверком – пилоты говорили о вспышке света, за которой последовал взрыв.

Поскольку инцидент произошел в полдень, нельзя исключать, что это была целенаправленная акция.

Полиция Целле сообщила Spiegel, что начала производство по факту опасного вмешательства в воздушное движение. Территорию вокруг авиабазы обыскивали, но пока не нашли ничего, что помогло бы раскрыть преступление.

На прошлой неделе стало известно, что самолет, на котором министр обороны Испании Маргарита Роблес летела в Литву, подвергся попытке вмешательства в работу его GPS во время полета над Калининградом.

Также писали, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.