Цензура ніг глави МЗС Фінляндії на іранському телебаченні спровокувала флешмоб

Новини — Вівторок, 30 вересня 2025, 19:48 — Олег Павлюк

Рішення іранського телебачення заблюрити ноги міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен викликало кампанію підтримки в соціальних мережах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Іранське державне телебачення цензурувало ноги Валтонен та глави МЗС Швеції Марії Мальмер Стенергард на кадрах їхньої зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі в Нью-Йорку.

Після цього членкиня міської ради Гельсінкі Сейда Сохрабі опублікувала фотографію себе в сукні, що оголює ноги.

"Мої вітання ісламським урядам, які вважають, що жіночі ноги і рівність – це занадто", – написала Сохрабі, яка має курдське походження.

Після цього на Х зʼявились десятки дописів, де жінки фотографуються з ногами, супроводжуючи пости хештегом #Mylegstoo ("І мої ноги теж"). Сама Сохрабі визнала, що була здивована масштабами запущеного нею тренду.

В Ірані одяг жінок і дівчат суворо контролюється. Згідно з правилами країни, жінки повинні покривати волосся хусткою і носити одяг, що приховує тіло.

Нагадаємо, в січні 2025 року сирійська сторона через "неправильний одяг" повністю заблюрила на фото Анналену Бербок, на той час міністерку закордонних справ Німеччини.

