Цензура ніг глави МЗС Фінляндії на іранському телебаченні спровокувала флешмоб
Новини — Вівторок, 30 вересня 2025, 19:48 —
Рішення іранського телебачення заблюрити ноги міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен викликало кампанію підтримки в соціальних мережах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Іранське державне телебачення цензурувало ноги Валтонен та глави МЗС Швеції Марії Мальмер Стенергард на кадрах їхньої зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі в Нью-Йорку.
Після цього членкиня міської ради Гельсінкі Сейда Сохрабі опублікувала фотографію себе в сукні, що оголює ноги.
"Мої вітання ісламським урядам, які вважають, що жіночі ноги і рівність – це занадто", – написала Сохрабі, яка має курдське походження.
Terveiseni islamistisille hallituksille, joille naisten sääret ja tasa-arvo ovat liikaa. pic.twitter.com/w0u4SgnikK– Seida Sohrabi (@SeidaSohrabi) September 29, 2025
Після цього на Х зʼявились десятки дописів, де жінки фотографуються з ногами, супроводжуючи пости хештегом #Mylegstoo ("І мої ноги теж"). Сама Сохрабі визнала, що була здивована масштабами запущеного нею тренду.
Yllätyin melkoisesti kun näin kuinka moni oli lähtenyt X:ssä mukaan tähän säärihaasteeseen! Mikäli haluat antaa tukesi tasa-arvolle, voit tulla mukaan omalla säärikuvallasi! 🗽Tyyli on melko vapaa ja siihen voivat kaikki osallistua! 😃– Seida Sohrabi (@SeidaSohrabi) September 29, 2025
Laita oma säärikuvasi #mylegstoo… pic.twitter.com/fTqGUjBs8A
В Ірані одяг жінок і дівчат суворо контролюється. Згідно з правилами країни, жінки повинні покривати волосся хусткою і носити одяг, що приховує тіло.
Нагадаємо, в січні 2025 року сирійська сторона через "неправильний одяг" повністю заблюрила на фото Анналену Бербок, на той час міністерку закордонних справ Німеччини.
