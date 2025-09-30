Укр Рус Eng

Цензура ног главы МИД Финляндии на иранском телевидении спровоцировала флешмоб

Новости — Вторник, 30 сентября 2025, 19:48 — Олег Павлюк

Решение иранского телевидения замазать ноги министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен вызвало кампанию поддержки в социальных сетях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Иранское государственное телевидение замазало ноги Валтонен и главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард на кадрах их встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Йорке.

После этого член городского совета Хельсинки Сейда Сохраби опубликовала фотографию себя в платье, обнажающем ноги.

"Мои приветствия исламским правительствам, которые считают, что женские ноги и равенство – это слишком", – написала Сохраби, которая имеет курдское происхождение.

После этого в Х появились десятки постов, где женщины фотографируются с ногами, сопровождая посты хэштегом #Mylegstoo ("И мои ноги тоже"). Сама Сохраби признала, что была удивлена масштабами запущенного ею тренда.

В Иране одежда женщин и девушек строго контролируется. Согласно правилам страны, женщины должны покрывать волосы платком и носить одежду, скрывающую тело.

Напомним, в январе 2025 года сирийская сторона из-за "неправильной одежды" полностью замазала на фото Аннален Бербок, на тот момент министра иностранных дел Германии.

