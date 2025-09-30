Цензура ног главы МИД Финляндии на иранском телевидении спровоцировала флешмоб
Новости — Вторник, 30 сентября 2025, 19:48 —
Решение иранского телевидения замазать ноги министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен вызвало кампанию поддержки в социальных сетях.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Иранское государственное телевидение замазало ноги Валтонен и главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард на кадрах их встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Йорке.
После этого член городского совета Хельсинки Сейда Сохраби опубликовала фотографию себя в платье, обнажающем ноги.
"Мои приветствия исламским правительствам, которые считают, что женские ноги и равенство – это слишком", – написала Сохраби, которая имеет курдское происхождение.
Terveiseni islamistisille hallituksille, joille naisten sääret ja tasa-arvo ovat liikaa. pic.twitter.com/w0u4SgnikK– Seida Sohrabi (@SeidaSohrabi) September 29, 2025
После этого в Х появились десятки постов, где женщины фотографируются с ногами, сопровождая посты хэштегом #Mylegstoo ("И мои ноги тоже"). Сама Сохраби признала, что была удивлена масштабами запущенного ею тренда.
Yllätyin melkoisesti kun näin kuinka moni oli lähtenyt X:ssä mukaan tähän säärihaasteeseen! Mikäli haluat antaa tukesi tasa-arvolle, voit tulla mukaan omalla säärikuvallasi! 🗽Tyyli on melko vapaa ja siihen voivat kaikki osallistua! 😃– Seida Sohrabi (@SeidaSohrabi) September 29, 2025
Laita oma säärikuvasi #mylegstoo… pic.twitter.com/fTqGUjBs8A
В Иране одежда женщин и девушек строго контролируется. Согласно правилам страны, женщины должны покрывать волосы платком и носить одежду, скрывающую тело.
Напомним, в январе 2025 года сирийская сторона из-за "неправильной одежды" полностью замазала на фото Аннален Бербок, на тот момент министра иностранных дел Германии.
Читайте также: Под прикрытием "гуманизма". Как политики ЕС и НАТО опозорились после смерти президента Ирана.