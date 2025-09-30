Цензура ног главы МИД Финляндии на иранском телевидении спровоцировала флешмоб

Решение иранского телевидения замазать ноги министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен вызвало кампанию поддержки в социальных сетях.

Иранское государственное телевидение замазало ноги Валтонен и главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард на кадрах их встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Йорке.

После этого член городского совета Хельсинки Сейда Сохраби опубликовала фотографию себя в платье, обнажающем ноги.

"Мои приветствия исламским правительствам, которые считают, что женские ноги и равенство – это слишком", – написала Сохраби, которая имеет курдское происхождение.

Terveiseni islamistisille hallituksille, joille naisten sääret ja tasa-arvo ovat liikaa. pic.twitter.com/w0u4SgnikK – Seida Sohrabi (@SeidaSohrabi) September 29, 2025

После этого в Х появились десятки постов, где женщины фотографируются с ногами, сопровождая посты хэштегом #Mylegstoo ("И мои ноги тоже"). Сама Сохраби признала, что была удивлена масштабами запущенного ею тренда.

Yllätyin melkoisesti kun näin kuinka moni oli lähtenyt X:ssä mukaan tähän säärihaasteeseen! Mikäli haluat antaa tukesi tasa-arvolle, voit tulla mukaan omalla säärikuvallasi! 🗽Tyyli on melko vapaa ja siihen voivat kaikki osallistua! 😃



Laita oma säärikuvasi #mylegstoo… pic.twitter.com/fTqGUjBs8A – Seida Sohrabi (@SeidaSohrabi) September 29, 2025

В Иране одежда женщин и девушек строго контролируется. Согласно правилам страны, женщины должны покрывать волосы платком и носить одежду, скрывающую тело.

Напомним, в январе 2025 года сирийская сторона из-за "неправильной одежды" полностью замазала на фото Аннален Бербок, на тот момент министра иностранных дел Германии.

