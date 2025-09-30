Польща: пʼяний водій хотів сховатись від поліції за допомогою капусти

У Сілезькому воєводстві Польщі затримали 47-річного чоловіка за кермування авто у нетверезому стані, який в оригінальний спосіб хотів сховатись від правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Чоловіка затримали під час рутинної перевірки транспортних засобів у селі Канюв Сілезького воєводства. Тест показав майже 2,5 проміле алкоголю в організмі водія.

Поліцейські зʼясували, що 47-річний чоловік керував автомобілем без прав і до цього вже тричі притягався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки автомобіля поліцейські також помітили певну "винахідливість" водія, яка мала ускладнити роботу служб.

47-річний чоловік, бажаючи ускладнити ідентифікацію автомобіля, прикрив задній номерний знак капустяним листом. Поліцейські мусили зняти лист, щоб прочитати номерний знак.

"Зазвичай ми утримуємося від коментарів, але в цьому випадку важко не додати невеликий коментар, що закриття номерних знаків капустяним листом може свідчити про "капустяну голову" водія", – сказали в поліції.

