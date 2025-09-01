З Польщі депортують українця з судимістю після нападу на водія автобуса

З Польщі депортують 25-річного громадянина України, який вже мав проблеми з законом, після нападу на водія міського автобуса у Вроцлаві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24 за заявами офіційних органів.

Інцидент стався вночі 24 серпня близько 1:30 на вулиці Оборницькій у Вроцлаві. За даними поліції, конфлікт стався після прохання водія до пасажира залишити салон автобуса, де він, схоже, збирався дрімати до ранку.

Молодий чоловік після того витяг водія з кабіни і почав бити. Водій почав захищатися. Поліцію викликав інший водій, що став свідком ситуації.

Молодик швидко пішов з місця події, але його майже одразу знайшли завдяки камерам спостереження. Він виявився 25-річним громадянином України, який вже мав судимість за крадіжку і відбув свій термін ув’язнення.

Його передали представникам Прикордонної служби для депортації.

Постраждалий водій не потребував медичної допомоги.

Вихідними глава МВС Польщі повідомив про депортацію українця, який розмістив у мережі відеоролики з погрозами підпалів.

Перед тим з Польщі депортували 15 українців, яких визначили загрозою для громадської безпеки.