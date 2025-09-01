Укр Рус Eng

З Польщі депортують українця з судимістю після нападу на водія автобуса

відео
Новини — Понеділок, 1 вересня 2025, 14:17 — Марія Ємець

З Польщі депортують 25-річного громадянина України, який вже мав проблеми з законом, після нападу на водія міського автобуса у Вроцлаві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24 за заявами офіційних органів. 

Інцидент стався вночі 24 серпня близько 1:30 на вулиці Оборницькій у Вроцлаві. За даними поліції, конфлікт стався після прохання водія до пасажира залишити салон автобуса, де він, схоже, збирався дрімати до ранку.

Молодий чоловік після того витяг водія з кабіни і почав бити. Водій почав захищатися. Поліцію викликав інший водій, що став свідком ситуації.

Молодик швидко пішов з місця події, але його майже одразу знайшли завдяки камерам спостереження. Він виявився 25-річним громадянином України, який вже мав судимість за крадіжку і відбув свій термін ув’язнення. 

Його передали представникам Прикордонної служби для депортації. 

Постраждалий водій не потребував медичної допомоги. 

Вихідними глава МВС Польщі повідомив про депортацію українця, який розмістив у мережі відеоролики з погрозами підпалів. 

Перед тим з Польщі депортували 15 українців, яких визначили загрозою для громадської безпеки. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
Реклама: