Водійка автобуса у Варшаві домагається права возити плюшеву таксу у кабіні попри правила

Управління міського транспорту Варшави (ZTM) вирішило не штрафувати водійку за розміщення плюшевої зеленої такси за склом міського автобуса – водночас жінці не дозволили повернути іграшку до кабіни і тепер вона подала петицію з проханням дозволити такий елемент декору.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує TVN 24.

Фігурантка цієї історії Анна вже 17 років керує міськими автобусами у Варшаві, впродовж 6 років її у водійській кабіні супроводжувала плюшева зелена такса. Зараз жінка працює в одного з підрядників, що здійснюють перевезення у столиці Польщі – PKS Grodzisk Mazowiecki.

Саме ця компанія отримала зауваження від Управління міського транспорту. Розміщення іграшки за склом транспортного засобу було визнано порушенням. Причиною назвали "шкоду естетиці автобуса". Це мало обернутися штрафом у розмірі 799 злотих, який планували утримати із зарплати Анни.

"Перевізник подав апеляцію. Штраф за порушення, накладений на компанію, було скасовано", – повідомив у понеділок Томаш Кунерт, речник ZTM.

Водночас він уточнив, що це не означає дозволу розміщувати іграшки за склом автобусів. "Ми попросили, щоб оператор нагадав своїм водіям, які діють правила і що такі речі не можна возити у кабіні", – додав Кунерт.

Однак водійка міського автобуса намагається домогтися дозволу, щоб такса і далі подорожувала разом із нею. На початку вересня вона подала до ZTM петицію. В інтернеті її вже підтримали понад 2200 людей.

"Я борюся за те, щоб такса, яку люблять пасажири, і дорослі, і діти, і далі їздила там, де вона виглядає найкраще. Щоб кожен водій мав можливість поставити таксу за склом, щоб піднімати настрій пасажирам. І щоб за це не було абсурдних штрафів", – пояснювала водійка ще у серпні. Петицію ще не розглянули.

У ZTM раніше зазначали, що договори з перевізниками регулюють, зокрема, й візуальний вигляд автобусів, а також містять перелік можливих порушень та суму штрафу за них.

"Заборонено прикрашати кабіну водія будь-якими елементами, не погодженими з ZTM, як-от наклейки, плівки, прапорці, плакати чи інші предмети, включно з іграшками", – пояснював тоді Томаш Кунерт.

Нагадаємо, нещодавно у Чехії затримали водія "фантомного" гоночного авто, яке бачили на дорогах з 2019 року.

А міністр транспорту Туреччини розігнався до 225 км/год і отримав штраф після власного відео.