Польша: пьяный водитель хотел спрятаться от полиции с помощью капусты

В Силезском воеводстве Польши задержали 47-летнего мужчину за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, который оригинальным способом хотел спрятаться от правоохранителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Мужчину задержали во время рутинной проверки транспортных средств в селе Канюв Силезского воеводства. Тест показал почти 2,5 промилле алкоголя в организме водителя.

Полицейские выяснили, что 47-летний мужчина управлял автомобилем без прав и до этого уже трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки автомобиля полицейские также заметили определенную "изобретательность" водителя, которая должна была затруднить работу служб.

47-летний мужчина, желая затруднить идентификацию автомобиля, прикрыл задний номерной знак капустным листом. Полицейские были вынуждены снять лист, чтобы прочитать номерной знак.

"Обычно мы воздерживаемся от комментариев, но в этом случае трудно не добавить небольшой комментарий, что закрытие номерных знаков капустным листом может свидетельствовать о "капустной голове" водителя", – сказали в полиции.

