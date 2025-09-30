У Румунії підтвердили плани налагодити спільне виробництво дронів з Україною

Румунія сподівається швидко налагодити на своїй території виробництво дронів спільно з Україною для внутрішнього використання, а також для країн-членів Європейського Союзу та НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters сказала міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою.

За словами Цою, що переговори з Україною про спільне виробництво безпілотників розпочалися до низки порушень повітряного простору країн НАТО з боку Росії.

"Ми вважаємо, що для східного флангу стратегічно важливо мати кращий захист, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерські відносини, наприклад, з Україною, для виробництва оборонних дронів у майбутньому", – сказала вона.

Глава румунського МЗС додала, що в Бухаресті вірять "у нашу здатність швидко втілити це в життя".

Раніше про плани Румунії співпрацювати з Україною у створенні безпілотників в рамках нового механізму фінансування оборони Європейського Союзу повідомлялось неофіційно.

Нагадаємо, Вища рада національної оборони Румунії минулого тижня завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.