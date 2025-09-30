В Румынии подтвердили планы наладить совместное производство дронов с Украиной

Румыния надеется быстро наладить на своей территории производство дронов совместно с Украиной для внутреннего использования, а также для стран-членов Европейского Союза и НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщила министр иностранных дел Румынии Оана Цою.

По словам Цою, переговоры с Украиной о совместном производстве беспилотников начались до ряда нарушений воздушного пространства стран НАТО со стороны России.

"Мы считаем, что для восточного фланга стратегически важно иметь лучшую защиту, особенно в области противовоздушной обороны. Поэтому мы работаем в этом направлении, чтобы создать необходимые партнерские отношения, например, с Украиной, для производства оборонных дронов в будущем", – сказала она.

Глава румынского МИД добавила, что в Бухаресте верят "в нашу способность быстро воплотить это в жизнь".

Ранее о планах Румынии сотрудничать с Украиной в создании беспилотников в рамках нового механизма финансирования обороны Европейского Союза сообщалось неофициально.

Напомним, Высший совет национальной обороны Румынии на прошлой неделе завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, нарушающих воздушное пространство страны.