Як Данія може подолати вето Орбана і відкрити для України реальні вступні переговори

1-2 вересня у столиці Данії, що головує в Раді ЄС, зібралися на неформальну зустріч міністри усіх держав-членів. Ключова тема – розширення Євросоюзу, тож до розмови запросили також представників ключових держав-кандидатів.

Публічно всі наголошували, що розмова точиться не про конкретні країни, а про принципи. В реальності – головною проблемою у процесі розширення наразі є вето Угорщини, яка з політичних міркувань блокує рух України до вступу (а разом з нею заблокованою лишається і Молдова).

Наразі в ЄС немає ані згоди, ані чіткого шляху обходу угорської блокади. Від варіантів, які розглядалися раніше, поки відмовилися, а нові ще не узгоджені.

Про те, якими є виклики і занепокоєння основних гравців в Євросоюзі, а також в України, і як можна вийти із глухого кута, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Нова дорога в обхід Орбана. Як можливо розблокувати рух України до ЄС. Далі – стислий її виклад.

І хоча в ЄС стали більш відкрито обговорювати можливість "обходу" вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, така ідея зустрічає опір всередині ЄС з кількох причин. Про них – у повній версії статті.

Зараз в ЄС триває пошук варіанта, який дозволить обійти ключові виклики. Розуміння того, що це треба робити – більше, ніж було будь-коли досі, але рішення далеке від ухвалення. У тому числі через відсутність дієвого сценарію.

Між тим Євросоюз вже має подібний, але добре забутий досвід, до якого зараз варто повернутися.

Данське головування може скликати міжурядову конференцію для того, щоби схвалити для України і Молдови два ідентичні рішення, які будуть зватися, наприклад, "Схвалення дорожніх карт як індикаторів для відкриття першого кластера задля наближення України/Молдови до готовності до вступу в Євросоюз". Причому на цю конференцію можна і треба запросити також Угорщину. Однак одностайності там не буде потрібно – можливо, достатньо буде рішення Єврокомісії.

А офіційне "відкриття кластера" нехай буде другим етапом цього двостадійного процесу. І його, звісно ж, необхідно буде схвалити одностайно, з угорським голосом "за".

У цьому разі Україна отримає вже на "першому етапі" майже усе, чого потребує. Зокрема, саме дорожні карти, затверджені Євросоюзом, є ключовим елементом, що потрібний нам у рамках реальних вступних переговорів за кластером "Основи".

А зважаючи на те, що до угорських виборів, які відбудуться лише у квітні 2026 року, Будапешт не зніме своє вето – така стратегія дозволить нам не втрачати дорогоцінний час і вести вступні переговори де-факто, не чекаючи на ласку Орбана. І так само можна вчинити й з кластером 2 ("Внутрішній ринок") і так далі.

Ця схема не нестиме загрози ані порушення правил ЄС, ані руйнування механізму вето, і не створює загрози "декаплінгу", якого уникає Київ.

Єдине, що потрібне – це політична воля.

