Как Дания может обойти вето Орбана и открыть Украине реальные переговоры о вступлении

1-2 сентября в столице Дании, председательствующей в Совете ЕС, собрались на неформальную встречу министры всех государств-членов. Ключевая тема – расширение Евросоюза, поэтому к разговору пригласили также представителей ключевых государств-кандидатов.

Публично все подчеркивали, что разговор идет не о конкретных странах, а о принципах. В реальности – главной проблемой в процессе расширения сейчас является вето Венгрии, которая по политическим соображениям блокирует движение Украины к вступлению (а вместе с ней заблокированной остается и Молдова).

На данный момент в ЕС нет ни согласия, ни четкого пути обхода венгерской блокады. От вариантов, которые рассматривались ранее, пока отказались, а новые еще не согласованы.

О том, каковы вызовы и опасения основных игроков в Евросоюзе, а также в Украине, и как можно выйти из тупика

И хотя в ЕС стали более открыто обсуждать возможность "обхода" вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, такая идея встречает сопротивление внутри ЕС по нескольким причинам. О них – в полной версии статьи.

Сейчас в ЕС продолжается поиск варианта, который позволит обойти ключевые вызовы. Понимание того, что это нужно делать – больше, чем когда-либо прежде, но решение далеко от принятия. В том числе из-за отсутствия действенного сценария.

Между тем Евросоюз уже имеет подобный, но хорошо забытый опыт, к которому сейчас стоит вернуться.

Датское председательство может созвать межправительственную конференцию для того, чтобы одобрить для Украины и Молдовы два идентичных решения, которые будут называться, например, "Одобрение дорожных карт как индикаторов для открытия первого кластера с целью приближения Украины/Молдовы к готовности к вступлению в Евросоюз". Причем на эту конференцию можно и нужно пригласить также Венгрию. Однако единодушия там не потребуется – возможно, достаточно будет решения Еврокомиссии.

А официальное "открытие кластера" пусть будет вторым этапом этого двухэтапного процесса. И его, конечно же, необходимо будет одобрить единогласно, с венгерским голосом "за".

В этом случае Украина получит уже на "первом этапе" почти все, что ей нужно. В частности, именно дорожные карты, утвержденные Евросоюзом, являются ключевым элементом, необходимым нам в рамках реальных вступительных переговоров по кластеру "Основы".

А учитывая то, что до венгерских выборов, которые состоятся только в апреле 2026 года, Будапешт не снимет свое вето – такая стратегия позволит нам не терять драгоценное время и вести вступительные переговоры де-факто, не ожидая милости Орбана. И так же можно поступить и с кластером 2 ("Внутренний рынок") и так далее.

Эта схема не будет нести угрозы ни нарушения правил ЕС, ни разрушения механизма вето, и не создает угрозы "декаплинга", которого избегает Киев.

Единственное, что нужно – это политическая воля.

