У Франції оштрафували китайський інтернет-магазин Shein на 150 млн євро

Китайський інтернет-магазин одягу Shein отримав штраф у 150 мільйонів євро від французької влади за неправомірне використання файлів cookie.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Французька Національна комісія з інформаційних технологій та громадянських свобод (CNIL), яка відповідальна за захист даних споживачів, заявила, що вебсайт Shein не дотримувався правил збору даних споживачів без їхньої згоди.

Згідно із заявою відомства, коли користувачі, які переглядали французьку сторінку сайту Shein, відмовлялись від використання файлів cookie, деякі з них все одно були виявлені на комп'ютерах користувачів.

Згідно із Загальним регламентом про захист даних Європейського Союзу, файли cookie вважаються особистими даними, оскільки вони використовуються для ідентифікації покупців і таргетування реклами, і вебсайти повинні отримати згоду на їх використання.

"Розмір цього штрафу враховує той факт, що компанія проігнорувала кілька зобов'язань, розмістивши файли cookie без згоди користувачів, не поважаючи їх вибір і не інформуючи їх належним чином", – йдеться в заяві CNIL.

Комісія додала, що на рішення також вплинув масштаб Shein, зазначивши, що сайт щомісяця відвідують 12 мільйонів жителів Франції.

В компанії Shein заявили, що збираються "рішуче оскаржити" накладений на них штраф.

"Ми вважаємо штраф абсолютно неспівмірним, враховуючи характер передбачуваних проблем, наше повне дотримання вимог на цей момент і активні коригувальні заходи, які ми вжили", – йдеться в заяві ритейлера.

Shein заявила, що з серпня 2023 року повністю співпрацювала з CNIL і посилила "всі аспекти" своїх практик захисту даних.

Нагадаємо, у серпні італійський антимонопольний орган (AGCM) наклав штраф у розмірі 1 мільйона євро на китайський інтернет-магазин одягу Shein за введення покупців в оману щодо впливу його продукції на навколишнє середовище.

А перед тим Єврокомісія заявила, що китайський ритейлер Temu не запобіг продажу незаконних товарів на своїй платформі, порушуючи законодавство ЄС.