Китайський інтернет-магазин Shein отримав мільйон євро штрафу в Італії

Італійський антимонопольний орган (AGCM) у понеділок наклав штраф у розмірі 1 мільйона євро на китайський інтернет-магазин одягу Shein за введення покупців в оману щодо впливу його продукції на навколишнє середовище.

Заяву AGCM наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Штраф в Італії був накладений на компанію Infinite Styles Services Co. Limited, що базується в Дубліні та керує вебсайтом Shein в Європі.

В AGCM заявили, що повідомлення про екологічну стійкість та соціальну відповідальність на сайті Shein "були іноді розпливчастими, загальними та/або надмірно емоційними, а в інших випадках були опущені та вводили в оману".

Заяви Shein про можливість переробки продукції "були визнані неправдивими або, як мінімум, такими, що вводять в оману", а екологічні характеристики колекції "evoluSHEIN by design" були перебільшені, заявили в регуляторному органі.

Shein рекламує колекцію "evoluSHEIN by design" як одяг, виготовлений з використанням екологічніших та відповідальніших методів виробництва.

AGCM заявила, що споживачі можуть бути введені в оману, думаючи, що колекція виготовлена з екологічно чистих матеріалів і повністю підлягає переробці, що не відповідає дійсності.

Італійський регулятор заявив, що на його загальну оцінку вплинуло "підвищене зобов'язання дотримуватись обережності" щодо Shein, "оскільки компанія працює в секторі з високим рівнем забруднення і використовує методи, що призводять до високого рівня забруднення".

Нещодавно Єврокомісія заявила, що китайський ритейлер Temu не запобіг продажу незаконних товарів на своїй платформі, порушуючи законодавство ЄС.

А єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт висловив шок від токсичності та небезпечності деяких товарів, що продаються на торговельних платформах Shein і Temu.