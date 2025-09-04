Во Франции оштрафовали китайский интернет-магазин Shein на 150 млн евро

Китайский интернет-магазин одежды Shein получил штраф в 150 миллионов евро от французских властей за неправомерное использование файлов cookie.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Французская Национальная комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL), которая отвечает за защиту данных потребителей, заявила, что веб-сайт Shein не соблюдал правила сбора данных потребителей без их согласия.

Согласно заявлению ведомства, когда пользователи, просматривавшие французскую страницу сайта Shein, отказывались от использования файлов cookie, некоторые из них все равно были обнаружены на компьютерах пользователей.

Согласно Общему регламенту о защите данных Европейского Союза, файлы cookie считаются личными данными, поскольку они используются для идентификации покупателей и таргетирования рекламы, и веб-сайты должны получить согласие на их использование.

"Размер этого штрафа учитывает тот факт, что компания проигнорировала несколько обязательств, разместив файлы cookie без согласия пользователей, не уважая их выбор и не информируя их надлежащим образом", – говорится в заявлении CNIL.

Комиссия добавила, что на решение также повлиял масштаб Shein, отметив, что сайт ежемесячно посещают 12 миллионов жителей Франции.

В компании Shein заявили, что собираются "решительно обжаловать" наложенный на них штраф.

"Мы считаем штраф абсолютно несоразмерным, учитывая характер предполагаемых проблем, наше полное соблюдение требований на данный момент и активные корректирующие меры, которые мы приняли", – говорится в заявлении ритейлера.

Shein заявила, что с августа 2023 года полностью сотрудничала с CNIL и усилила "все аспекты" своих практик защиты данных.

Напомним, в августе итальянский антимонопольный орган (AGCM) наложил штраф в размере 1 миллиона евро на китайский интернет-магазин одежды Shein за введение покупателей в заблуждение относительно влияния его продукции на окружающую среду.

А перед этим Еврокомиссия заявила, что китайский ритейлер Temu не предотвратил продажу незаконных товаров на своей платформе, нарушая законодательство ЕС.