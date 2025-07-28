Китайському Temu загрожує штраф від ЄС через продаж "незаконних товарів"

Європейська комісія у понеділок заявила, що китайський ритейлер Temu не запобіг продажу незаконних товарів на своїй платформі, порушуючи законодавство ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Попереднє розслідування Єврокомісії показало, що Temu порушив зобов'язання, передбачене Актом ЄС про цифрові послуги (DSA), оскільки користувачі в ЄС можуть "натрапити на незаконні продукти на цій платформі".

"Споживачі, які роблять покупки на Temu, з великою ймовірністю можуть знайти серед пропозиції продукти, що не відповідають стандартам, такі як дитячі іграшки та дрібна електроніка", – ідеться в повідомленні.

Тепер Temu матиме можливість ознайомитися з матеріалами розслідування Єврокомісії та відповісти на звинувачення, перш ніж наглядові органи ЄС ухвалять остаточне рішення.

Порушення Акта ЄС про цифрові послуги може призвести до штрафів у розмірі до 6% річного глобального доходу компанії та припису усунути проблеми.

Temu набув популярності завдяки продажу дешевих товарів – від одягу до товарів для дому, які постачаються продавцями з Китаю. У ЄС компанія має 92 мільйони користувачів.

Попереднє розслідування проти китайського ритейлера оголосили ще восени 2024 року.

Нещодавно єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт висловив шок від токсичності та небезпечності деяких товарів, що продаються на торговельних платформах Shein і Temu.