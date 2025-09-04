Кількість постраждалих в аварії на фунікулері у Лісабоні зросла до 23

Внаслідок аварії вагона фунікулера Elevador da Glória в португальській столиці Лісабоні постраждали вже 23 особи.

Про це розповів директор судової поліції (PJ) Лісабона і Вале-ду-Тежу Жоао Олівейра, якого цитує CNN Portugal, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, постраждалих госпіталізували до різних лікарень.

Що стосується національності постраждалих, Олівейра підкреслив, що деякі з них є іноземними громадянами, що "ускладнює їхню ідентифікацію".

Водночас він не навів точних даних щодо громадянства постраждалих.

Фунікулер Elevador da Glória, здатний перевозити до 42 людей, є однією з візитівок Лісабона і популярний серед туристів, які відвідують португальську столицю.

Як повідомляли, у середу вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів.

За останніми даними, жертвами аварії стали 15 осіб.