Кількість постраждалих в аварії на фунікулері у Лісабоні зросла до 23
Внаслідок аварії вагона фунікулера Elevador da Glória в португальській столиці Лісабоні постраждали вже 23 особи.
Про це розповів директор судової поліції (PJ) Лісабона і Вале-ду-Тежу Жоао Олівейра, якого цитує CNN Portugal, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, постраждалих госпіталізували до різних лікарень.
Що стосується національності постраждалих, Олівейра підкреслив, що деякі з них є іноземними громадянами, що "ускладнює їхню ідентифікацію".
Водночас він не навів точних даних щодо громадянства постраждалих.
Фунікулер Elevador da Glória, здатний перевозити до 42 людей, є однією з візитівок Лісабона і популярний серед туристів, які відвідують португальську столицю.
Як повідомляли, у середу вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів.
За останніми даними, жертвами аварії стали 15 осіб.