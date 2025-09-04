Аварія на фунікулері у Лісабоні: кількість загиблих зросла до 15, ще 18 поранені

Кількість загиблих внаслідок аварії вагона фунікулера Elevador da Glória в португальській столиці Лісабоні зросла до 15, ще 18 осіб постраждали, з них п’ятеро у важкому стані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.

Вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів у середу.

Джерела телеканалу в медичних службах розповіли, що жертвами аварії стали 15 осіб.

CNN Portugal

Також зазначається, що з 18 постраждали п’ятеро перебувають у важкому стані. Серед тих, хто постраждав в аварії, є також трирічний хлопчик, його стан не є важким.

Причини аварії досі з’ясовують.

Уряд Португалії вирішив оголосити 4 вересня днем жалоби. Міська рада Лісабона вирішила оголосити триденну жалобу.

Фунікулер Elevador da Glória, здатний перевозити до 42 людей, є однією з візитівок Лісабона і популярний серед туристів, які відвідують португальську столицю.

У січні на гірськолижному курорті Астун в Іспанії внаслідок аварії крісельного підйомника 17 людей отримали серйозні травми.

У 2018 році гелікоптери евакуювали близько 400 людей з швейцарської гори, яка фігурувала в одному з фільмів про Джеймса Бонда, через несправність фунікулера.