Число пострадавших в аварии на фуникулере в Лиссабоне возросло до 23

В результате аварии вагона фуникулера Elevador da Glória в португальской столице Лиссабоне пострадали уже 23 человека.

Об этом сообщил директор судебной полиции (PJ) Лиссабона и Вале-ду-Тежу Жоао Оливейра, которого цитирует CNN Portugal, сообщает "Европейская правда".

По его словам, пострадавшие были госпитализированы в ряд различных больниц.

Что касается национальности пострадавших, Оливейра подчеркнул, что некоторые из них являются иностранными гражданами, что "затрудняет их идентификацию".

В то же время он не привел точных данных о гражданстве пострадавших.

Фуникулер Elevador da Glória, способный перевозить до 42 человек, является одной из визитных карточек Лиссабона и популярен среди туристов, посещающих португальскую столицу.

Как сообщалось, в среду вагон фуникулера, соединяющего районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов.

