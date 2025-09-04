Суд Греції звільнив соратника молдовського олігарха Плахотнюка, затриманого разом з ним

У Греції звільнили з-під арешту колишнього молдовського депутата Костянтина Цуцу, заарештованого в аеропорту Афін разом з олігархом-втікачем Владом Плахотнюком наприкінці липня.

Про це розповіла глава МВС Молдови Даніелла Місаїл-Нікітін, яку цитує NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила міністерка, Цуцу купив квиток до Молдови і повинен прибути до країни 4 вересня.

Очільниця МВС заявила, Цуцу не мав статусу в кримінальній справі, тому він залишатиметься на волі під час розслідування.

На запитання, що буде з Цуцу, коли він повернеться до Молдови, Місаїл-Нікітін відповіла, що прокуратура буде вирішувати на основі наявних на нього матеріалів.

У Генеральній прокуратурі своєю чергою заявили, що відомство "не запитувало у Греції екстрадицію Костянтина Цуцу".

Тим часом у серпні Апеляційний суд в Афінах дозволив екстрадицію до Молдови Влада Плахотнюка – однак остаточне рішення щодо його видачі прийматиме Міністерство юстиції.

Адвокат Плахотнюка Лучіан Рогак зазначив, що його клієнт наполягає на екстрадиції до Молдови, щоб довести свою невинуватість.

Плахотнюк втік з Молдови в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним. За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.

Плахотнюка затримали у Греції 22 липня. Також із ним було затримано колишнього депутата Костянтина Цуцу.