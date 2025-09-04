Суд Греции освободил соратника молдовского олигарха Плахотнюка, задержанного вместе с ним

В Греции освободили из-под ареста бывшего молдовского депутата Константина Цуцу, арестованного в аэропорту Афин вместе с олигархом-беглецом Владом Плахотнюком в конце июля.

Об этом рассказала глава МВД Молдовы Даниэлла Мисаил-Никитин, которую цитирует NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Как отметила министр, Цуцу купил билет в Молдову и должен прибыть в страну 4 сентября.

Глава МВД заявила, что Цуцу не имел статуса в уголовном деле, поэтому он останется на свободе во время расследования.

На вопрос, что будет с Цуцу, когда он вернется в Молдову, Мисаил-Никитин ответила, что прокуратура будет решать на основе имеющихся на него материалов.

В Генеральной прокуратуре, в свою очередь, заявили, что ведомство "не запрашивало у Греции экстрадицию Константина Цуцу".

Между тем в августе Апелляционный суд в Афинах разрешил экстрадицию в Молдову Влады Плахотнюка – однако окончательное решение о его выдаче будет принимать Министерство юстиции.

Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак отметил, что его клиент настаивает на экстрадиции в Молдову, чтобы доказать свою невиновность.

Плахотнюк сбежал из Молдовы в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

Плахотнюка задержали в Греции 22 июля. Также с ним был задержан бывший депутат Константин Цуцу.