Сі сподівається, що Фіцо допоможе Китаю налагодити відносини з ЄС

Китайський лідер Сі Цзіньпін похвалив Словаччину за "відданість" дружбі з Китаєм і висловив сподівання, що країна й надалі допомагатиме Пекіну у налагодженні відносин з Європейським Союзом.

Про це він заявив на зустрічі зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо, його цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Сі сказав Фіцо, що міжнародна спільнота як ніколи потребує єдності та співпраці.

За його словами, Китай розраховує, що деякі країни, такі як Словаччина, виступлять на захист Пекіна в Європейському Союзі.

Сі висловив сподівання, що Словаччина продовжить відігравати "позитивну" роль у просуванні відносин між Китаєм і ЄС.

Нагадаємо, Фіцо провів у Пекіні зустріч з правителем Росії та вважає, що днями "усі" лідери ЄС телефонуватимуть йому, щоб дізнатися деталі.

Також Фіцо заявив, що після зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним у Китаї у нього з’явилось "кілька послань і думок", які він хоче передати українському президенту Володимиру Зеленському.