Си надеется, что Фицо поможет Китаю наладить отношения с ЕС

Китайский лидер Си Цзиньпин похвалил Словакию за "преданность" дружбе с Китаем и выразил надежду, что страна и в дальнейшем будет помогать Пекину в налаживании отношений с Европейским Союзом.

Об этом он заявил на встрече со словацким премьером Робертом Фицо, его цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Си сказал Фицо, что международное сообщество нуждается в единстве и сотрудничестве.

По его словам, Китай рассчитывает, что некоторые страны, такие как Словакия, выступят в защиту Пекина в Европейском Союзе.

Си выразил надежду, что Словакия продолжит играть "положительную" роль в продвижении отношений между Китаем и ЕС.

Напомним, Фицо провел в Пекине встречу с правителем России и считает, что на днях "все" лидеры ЕС будут звонить ему, чтобы узнать детали.

Также Фицо заявил, что после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае у него появилось "несколько посланий и мыслей", которые он хочет передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому.