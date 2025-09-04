Суд ЄС оштрафував Польщу за затримку з впровадженням правил про авторське право

Суд Європейського Союзу у четвер, 4 вересня, постановив, що Польща має сплатити 8,3 млн євро штрафу через запізнення з впровадженням директиви про авторське право на єдиному цифровому ринку.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Європейська комісія ще раніше подала скаргу на Варшаву за невиконання положень документа, ухваленого у 2019 році. Країни ЄС мали імплементувати його до 2021 року, однак Польща цього вчасно не зробила.

Варшава намагалася оскаржити статтю 17 директиви у Суді ЄС, проте у 2022 році скаргу відхилили, а згодом все ж імплементувала положення документа, але Єврокомісія не відкликала позов про накладення штрафу.

Польща пояснювала затримку необхідністю проведення широких громадських консультацій та труднощами, пов’язаними з пандемією COVID-19.

Однак Суд ЄС визнав ці аргументи недостатніми й залишив рішення на користь Європейської комісії.

Відтак Польща має сплатити 8,3 млн євро штрафу через запізнення з впровадженням директиви про авторське право на єдиному цифровому ринку.

У лютому 2025 року Суд загальної юрисдикції ЄС постановив, що Польща повинна була сплатити загалом близько 320,2 млн євро штрафних платежів, призначених Судом ЄС у ході розгляду справи про судову реформу 2019 року.

