Суд ЕС оштрафовал Польшу за задержку с внедрением правил об авторском праве

Суд Европейского Союза в четверг, 4 сентября, постановил, что Польша должна заплатить 8,3 млн евро штрафа из-за опоздания с внедрением директивы об авторском праве на едином цифровом рынке.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Европейская комиссия еще раньше подала жалобу на Варшаву за невыполнение положений документа, принятого в 2019 году. Страны ЕС должны были имплементировать его до 2021 года, однако Польша этого вовремя не сделала.

Варшава пыталась обжаловать статью 17 директивы в Суде ЕС, однако в 2022 году жалобу отклонили, а впоследствии все же имплементировала положения документа, но Еврокомиссия не отозвала иск о наложении штрафа.

Польша объясняла задержку необходимостью проведения широких общественных консультаций и трудностями, связанными с пандемией COVID-19.

Однако Суд ЕС признал эти аргументы недостаточными и оставил решение в пользу Европейской комиссии.

Поэтому Польша должна заплатить 8,3 млн евро штрафа из-за опоздания с внедрением директивы об авторском праве на едином цифровом рынке.

В феврале 2025 года Суд общей юрисдикции ЕС постановил, что Польша должна была уплатить в общей сложности около 320,2 млн евро штрафных платежей, назначенных Судом ЕС в ходе рассмотрения дела о судебной реформе 2019 года.

