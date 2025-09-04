Навала медуз спричинила зниження виробництва електроенергії на АЕС у Франції

Рій медуз спричинив зниження виробництва електроенергії на атомній електростанції Paluel у Франції на 2,4 гігавата.

Про це повідомила французька енергетична компанія EDF, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Рій медуз зменшив потужність на 2,4 гігавата на атомній електростанції Paluel французької енергетичної компанії EDF після того, як потрапив у фільтри насосної станції.

Виробництво електроенергії на атомній електростанції Paluel потужністю 5,2 ГВт на півночі Франції було майже вдвічі скорочено в середу ввечері, коли реактор № 4 було вимкнено, а потужність реактора № 3 було зменшено в превентивних цілях.

Це стало другим випадком за місяць, коли медузи вплинули на виробництво.

Електростанція Paluel підключена до води з Ла-Маншу і охолоджується нею, де як місцеві, так і інвазивні медузи мають ширші можливості для розмноження через тепліші температури, що збільшує розмір роїв.

Реактор № 1 працює на повну потужність, а № 2 наразі відключений для технічного обслуговування.

Атомна електростанція Гравелін була закрита в середині серпня після того, як окремий "масовий і непередбачуваний" рій медуз потрапив у її системи охолодження.

Це не перший випадок, коли медузи порушують роботу атомних електростанцій. Шотландська електростанція Торнес зіштовхнулася із подібними проблемами в 2011 році, а Гравелін була виведена з ладу в 1993 році.

Вчені попереджають, що такі події можуть стати більш поширеними через такі фактори, як глобальне потепління, поява інвазивних морських видів, втрата середовища проживання хижаків і надмірний вилов риби.

Нагадаємо, в липні у Швейцарії частково відключили одну з АЕС через надмірну спеку.