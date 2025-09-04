Нашествие медуз вызвало снижение производства электроэнергии на АЭС во Франции

Рой медуз вызвал снижение производства электроэнергии на атомной электростанции Paluel во Франции на 2,4 гигаватта.

Об этом сообщила французская энергетическая компания EDF, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Рой медуз уменьшил мощность на 2,4 гигаватта на атомной электростанции Paluel французской энергетической компании EDF после того, как попал в фильтры насосной станции.

Производство электроэнергии на атомной электростанции Paluel мощностью 5,2 ГВт на севере Франции было почти вдвое сокращено в среду вечером, когда реактор № 4 был выключен, а мощность реактора № 3 была уменьшена в превентивных целях.

Это стало вторым случаем за месяц, когда медузы повлияли на производство.

Электростанция Paluel подключена к воде из Ла-Манша и охлаждается ею, где как местные, так и инвазивные медузы имеют более широкие возможности для размножения из-за теплых температур, что увеличивает размер роев.

Реактор № 1 работает на полную мощность, а № 2 пока отключен для технического обслуживания.

Атомная электростанция Гравелин была закрыта в середине августа после того, как отдельный "массовый и непредсказуемый" рой медуз попал в ее системы охлаждения.

Это не первый случай, когда медузы нарушают работу атомных электростанций. Шотландская электростанция Торнес столкнулась с подобными проблемами в 2011 году, а Гравелин была выведена из строя в 1993 году.

Ученые предупреждают, что такие события могут стать более распространенными из-за таких факторов, как глобальное потепление, появление инвазивных морских видов, утрата среды обитания хищников и чрезмерный вылов рыбы.

Напомним, в июле в Швейцарии частично отключили одну из АЭС из-за сильной жары.