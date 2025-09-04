Міноборони Німеччини просить додаткові 10 млрд євро, щоб одягнути нових військових

Міністерство оборони Німеччини у зв’язку із запланованим збільшенням чисельності особового складу Бундесверу запросило 10 млрд євро на форму для військовослужбовців.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, до бюджетного комітету Бундестагу надійшов запит щодо погодження витрати ще 9,6 млрд євро на купівлю військової форми упродовж найближчих років.

У документі йдеться, що для покриття потреб в одязі та індивідуальному спорядженні Бундесверу на період до 2034 року знадобиться більше коштів, аніж початково планували – зокрема, через розширення кількості особового складу.

Плани передбачають, що до 2035 року чисельність німецької армії має зрости до 265 тисяч військових та 200 тисяч військовослужбовців запасу.

У документі зазначають, що лише у 2026 році потрібно на 1,7 млрд євро більше, аніж планували, а у два наступні роки – додаткові 1,8 млрд.

Погодження дозволить Бундесверу укладати довгострокові контракти з виробниками та гарантувати вчасне постачання.

Також у Міноборони досліджують, як розширювати казарми та матеріально-технічну базу для підготовки військових. У минулому проблеми з інфраструктурою армії та індивідуальним спорядженням часто бували причиною критичних заголовків.

Нагадаємо, у серпні уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу. Напрацьований документ містить положення, яке може відновити обов’язковий призов у разі нестачі добровольців.

Канцлер Фрідріх Мерц допустив запровадження у майбутньому обов’язкового загального військового призову – якщо поточна "добровільна" модель не допоможе залучати до війська більше людей. Тим часом німецькі Ліві хочуть прибрати військову повинність з Основного закону.

Міністр оборони Німеччини пояснив, що Бундесвер має рости з огляду на нові безпекові реалії для Європи.