Минобороны Германии просит дополнительные 10 млрд евро, чтобы одеть новых военных

Министерство обороны Германии в связи с запланированным увеличением численности личного состава Бундесвера запросило 10 млрд евро на форму для военнослужащих.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По информации издания, в бюджетный комитет Бундестага поступил запрос о согласовании расхода еще 9,6 млрд евро на покупку военной формы в течение ближайших лет.

В документе говорится, что для покрытия потребностей в одежде и индивидуальном снаряжении Бундесвера на период до 2034 года понадобится больше средств, чем изначально планировали – в частности, из-за расширения количества личного состава.

Планы предусматривают, что к 2035 году численность немецкой армии должна вырасти до 265 тысяч военных и 200 тысяч военнослужащих запаса.

В документе отмечают, что только в 2026 году нужно на 1,7 млрд евро больше, чем планировали, а в два последующих года – дополнительные 1,8 млрд.

Согласование позволит Бундесверу заключать долгосрочные контракты с производителями и гарантировать своевременные поставки.

Также в Минобороны исследуют, как расширять казармы и материально-техническую базу для подготовки военных. В прошлом проблемы с инфраструктурой армии и индивидуальным снаряжением часто бывали причиной критических заголовков.

Напомним, в августе правительство Германии одобрило законопроект о добровольной военной службе. Наработанный документ содержит положение, которое может восстановить обязательный призыв в случае нехватки добровольцев.

Канцлер Фридрих Мерц допустил введение в будущем обязательного всеобщего военного призыва – если текущая "добровольная" модель не поможет привлекать в армию больше людей. Между тем немецкие Левые хотят убрать воинскую повинность из Основного закона.

Министр обороны Германии объяснил, что Бундесвер должен расти, учитывая новые реалии безопасности для Европы.