Макрон: внесок США в "коаліцію рішучих" визначать в найближчі тижні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що внесок США в "коаліцію рішучих" визначать у найближчі тижні, це було погоджено з президентом Дональдом Трампом.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Парижі, повідомляє "Європейська правда".

"Найближчі тижні ми визначимо чітко, який буде внесок Америки в цю коаліцію", – сказав Макрон, зазначивши, що американці брали участь в усіх етапах процесу роботи над гарантіями безпеки.

За його словами, на зустрічі було все прояснено: внески європейських країн і країн азійсько-тихоокеанського регіону, а також Канади.

"Ми визначили перші зобов'язання, вторинні зобов'язання, для того, щоб припинити війну. Це все було погоджено сьогодні з президентом Трампом", – наголосив він.

Макрон також заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

У засіданні коаліції рішучих брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.