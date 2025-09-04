Макрон: вклад США в "коалицию решительных" определят в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вклад США в "коалиции решительных" определят в ближайшие недели, это было согласовано с президентом Дональдом Трампом.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Париже, сообщает "Европейская правда".

"В ближайшие недели мы определим четко, какой будет вклад Америки в эту коалицию", – сказал Макрон, отметив, что американцы участвовали во всех этапах процесса работы над гарантиями безопасности.

По его словам, на встрече было все прояснено: взносы европейских стран и стран азиатско-тихоокеанского региона, а также Канады.

"Мы определили первые обязательства, вторичные обязательства, для того чтобы прекратить войну. Это все было согласовано сегодня с президентом Трампом", – подчеркнул он.

Макрон также заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность или прислать войска, или предоставить определенные средства в поддержку сил обеспечения.

В заседании коалиции решительных участвовали представители более 30 стран Европы и других частей мира. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.