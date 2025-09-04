Макрон: якщо РФ і далі уникатиме перемовин про мир, ми з США дамо чітку відповідь на це

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що з президентом США Дональдом Трампом погоджено запровадження нових санкцій проти РФ, якщо вона і далі зволікатиме з конкретними перемовинами про мир.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Парижі, повідомляє "Європейська правда".

Макрон анонсував контакти між американцями і росіянами найближчим часом.

"Ми всі подаємо сигнал, що тепер всі сигнали повинні перетворитися на реальність. Те, що було погоджено два тижні тому: зустріч на рівні двох президентів, потім тристороння зустріч і чотиристороння зустріч", – сказав він.

"Якщо Росія і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, то ми разом з Америкою підемо на додаткові санкції і дамо чітку відповідь на цю відмову Росії", – заявив Макрон.

Макрон також заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.