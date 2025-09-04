Макрон: если РФ и дальше будет избегать переговоров о мире, мы с США дадим четкий ответ на это

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что с президентом США Дональдом Трампом согласовано введение новых санкций против РФ, если она и дальше будет медлить с конкретными переговорами о мире.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Париже, сообщает "Европейская правда".

Макрон анонсировал контакты между американцами и россиянами в ближайшее время.

"Мы все подаем сигнал, что теперь все сигналы должны превратиться в реальность. То, что было согласовано две недели назад: встреча на уровне двух президентов, затем трехсторонняя встреча и четырехсторонняя встреча", – сказал он.

"Если россия и в дальнейшем будет отказываться от конкретных переговоров о мире, то мы вместе с Америкой пойдем на дополнительные санкции и дадим четкий ответ на этот отказ России", – заявил Макрон.

Макрон также заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, при чем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

По его словам, вклад США финализируют в ближайшие недели.