Туск повторив, що Польща не надсилатиме війська в Україну: в нас інше завдання

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання "коаліції рішучих" розповів, якою буде роль його країни в гарантіях безпеки для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі лідерів "коаліції рішучих", Дональд Туск запевнив, що позиція уряду щодо перекидання польських військ до України залишається незмінною.

"Польща, як ми неодноразово підкреслювали, не планує відправлення військ в Україну. Також і після закінчення війни", – заявив Дональд Туск.

Підтримка, однак, полягатиме в координації, серед іншого, логістики.

"Ми відповідаємо за логістику. Відомо, що в Польщі знаходиться цей найбільший хаб, це місце організації допомоги для України. І це завдання достатньої, якщо не сказати виняткової важливості", – підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Переговори у четвер були розділені на дві частини. У першій, як пояснив глава уряду, обговорювався розподіл відповідальності країн за відновлення безпеки України. За словами Туска, ніхто з партнерів по європейській коаліції не виступає проти рішення Польщі.

"Звичайно, всі приймають таку форму присутності Польщі у допомозі Україні", – підкреслив він.

"Другою частиною зустрічі було спілкування з президентом Трампом. Ми говорили про те, як ми могли б змусити Путіна взятися за розум", – додав Туск.

Прем'єр-міністр зазначив, що "ніхто не приховував" свого розчарування "відсутністю результатів, незважаючи на зусилля європейських країн і президента США".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.