Туск повторил, что Польша не будет посылать войска в Украину: у нас другая задача

Премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания "коалиции решительных" рассказал, какой будет роль его страны в гарантиях безопасности для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Отвечая на вопрос журналистов после встречи лидеров "коалиции решительных", Дональд Туск заверил, что позиция правительства по переброске польских войск в Украину остается неизменной.

"Польша, как мы неоднократно подчеркивали, не планирует отправку войск в Украину. Также и после окончания войны", – заявил Дональд Туск.

Поддержка, однако, будет заключаться в координации, среди прочего, логистики.

"Мы отвечаем за логистику. Известно, что в Польше находится этот самый большой хаб, это место организации помощи для Украины. И это задача достаточной, если не сказать исключительной важности", – подчеркнул премьер-министр Польши.

Переговоры в четверг были разделены на две части. В первой, как пояснил глава правительства, обсуждалось распределение ответственности стран за восстановление безопасности Украины. По словам Туска, никто из партнеров по европейской коалиции не выступает против решения Польши.

"Конечно, все принимают такую форму присутствия Польши в помощи Украине", – подчеркнул он.

"Второй частью встречи было общение с президентом Трампом. Мы говорили о том, как мы могли бы заставить Путина взяться за ум", – добавил Туск.

Премьер-министр отметил, что "никто не скрывал" своего разочарования "отсутствием результатов, несмотря на усилия европейских стран и президента США".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, при чем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

По его словам, вклад США финализируют в ближайшие недели.