FT: США сократят помощь по безопасности европейским странам, граничащим с Россией

США намерены постепенно свернуть программы по оказанию помощи в области безопасности европейским армиям, расположенным вдоль границы с Россией, чтобы переложить бремя этих расходов на Европу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно Financial Times.

По данным FT, администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому разделу 333, который позволяет Пентагону предоставлять обучение и военную поддержку союзным США государствам.

Средства по разделу 333 утверждаются Конгрессом, и финансирование пока выделено до конца сентября 2026 года, но после этого у Трампа планируют больше его не запрашивать, утверждают собеседники FT.

По словам собеседников издания в американском Сенате, это решение может привести к сокращению "сотен миллионов долларов", которые США направляют странам, граничащим с Россией.

О решении сократить финансирование представители Пентагона сообщили на закрытой встрече в Вашингтоне послам ряда европейских стран.

"По словам двух дипломатов, которые были проинформированы об обсуждении, европейские правительства были удивлены этим заявлением и пытаются получить дополнительную информацию от Вашингтона", – говорится в материале Financial Times.

В Европе также пытаются оценить потенциальные последствия решения США и то, смогут ли там компенсировать американские средства для укрепления европейской безопасности, сказал FT один из дипломатов.

Чиновник Белого дома, в свою очередь, заявил изданию, что этот шаг соответствует усилиям Трампа по "пересмотру и перераспределению" внешней помощи США.

"Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с... давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону", – сказал он.

Ранее, по данным СМИ, европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.

