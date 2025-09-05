ЗМІ: Трамп хоче від Європи повного припинення купівлі нафти у РФ і тиску на Китай

Президент США Дональд Трамп під час розмови з учасниками засідання "коаліції рішучих" у четвер заявив, що Європа має зовсім припинити купувати російську нафту і почати економічний тиск на Китай, щоб посприяти миру в Україні.

Про це CNN повідомив неназваний посадовець Білого дому, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, коментарі Трампа пролунали під час дистанційних переговорів з учасниками зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

Американський президент наголосив, що Європа "має припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну, оскільки Росія отримала 1,1 млрд євро від продажів до ЄС за один рік".

"Також президент наголосив, що європейські лідери мають застосувати економічний тиск до Китаю – за фінансування війни РФ", – додав співрозмовник.

Він не надав коментарів щодо дискусій про те, яким міг би бути внесок США у потенційні гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, Єврокомісія ще навесні презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти. Угорщина та Словаччина виступають проти.

За підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування. За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Трампу "спеціальний формат" для захисту неба над Україною.