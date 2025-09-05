СМИ: Трамп хочет от Европы полного прекращения покупки нефти у РФ и давления на Китай

Президент США Дональд Трамп во время разговора с участниками заседания "коалиции решительных" в четверг заявил, что Европа должна полностью прекратить покупать российскую нефть и начать экономическое давление на Китай, чтобы способствовать миру в Украине.

Об этом CNN сообщил неназванный чиновник Белого дома, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, комментарии Трампа прозвучали во время дистанционных переговоров с участниками встречи "коалиции решительных" в Париже.

Американский президент подчеркнул, что Европа "должна прекратить покупать российскую нефть, которая финансирует войну, поскольку Россия получила 1,1 млрд евро от продаж в ЕС за один год".

"Также президент подчеркнул, что европейские лидеры должны применить экономическое давление к Китаю – за финансирование войны РФ", – добавил собеседник.

Он не прокомментировал дискуссии о том, каким мог бы быть вклад США в потенциальные гарантии безопасности для Украины.

Напомним, Еврокомиссия еще весной представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти. Венгрия и Словакия выступают против.

По итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

По его словам, вклад США будет окончательно определен в ближайшие недели.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Трампу "специальный формат" для защиты неба над Украиной.