Зеленський запропонував Трампу "спеціальний формат" для захисту неба над Україною

Учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення російської агресії та гарантії безпеки для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, він і європейські лідери поговорили з Трампом "передусім про те, як підштовхнути ситуацію (російську агресію проти України. – Ред.) до реального миру".

"Ми обговорили різні опції, і найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів", – додав він.

Також, сказав глава держави, лідери говорили про "максимальний захист українського неба".

"Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", – розповів Зеленський.

За підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.