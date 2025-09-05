Байдену провели операцію з видалення раку шкіри

46-й президент США Джо Байден нещодавно мав хірургічну процедуру з видалення раку шкіри.

Як пише The Hill, передає "Європейська правда", про це їм повідомив речник експрезидента.

Речник підтвердив, що Джо Байден нещодавно мав хірургічне втручання за методом Моса. Метод полягає у видаленні тонких шарів шкіри та обстеженні на ракові клітини, доки не дійдуть до неуражених шарів.

Непідтверджені припущення про операцію Байдена почали ширитися після появи у мережі кадрів, де він має помітний шрам на лобі.

Колишній президент ще під час перебування на посаді проходив процедуру видалення немеланомного раку шкіри, а також видалення злоякісної пухлини у зоні грудей у 2023 році.

Нагадаємо, у травні 82-річний Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати, що дав метастази у кістки. Відтоді він мало з’являється на публіці. Речник експрезидента спростував звинувачення у приховуванні захворювання Байдена.

Джо Байден, як відомо, планував вдруге позмагатися за посаду з Дональдом Трампом на виборах 2024 року, але після провальних дебатів, де він виглядав надто втомленим, під тиском оточення поступився роллю кандидата на користь своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.