Укр Рус Eng

Байдену провели операцію з видалення раку шкіри

Новини — П'ятниця, 5 вересня 2025, 09:01 — Марія Ємець

46-й президент США Джо Байден нещодавно мав  хірургічну процедуру з видалення раку шкіри.

Як пише The Hill, передає "Європейська правда", про це їм повідомив речник експрезидента. 

Речник підтвердив, що Джо Байден нещодавно мав хірургічне втручання за методом Моса. Метод полягає у видаленні тонких шарів шкіри та обстеженні на ракові клітини, доки не дійдуть до неуражених шарів. 

Непідтверджені припущення про операцію Байдена почали ширитися після появи у мережі кадрів, де він має помітний шрам на лобі. 

Колишній президент ще під час перебування на посаді проходив процедуру видалення немеланомного раку шкіри, а також видалення злоякісної пухлини у зоні грудей у 2023 році. 

Нагадаємо, у травні 82-річний Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати, що дав метастази у кістки. Відтоді він мало з’являється на публіці. Речник експрезидента спростував звинувачення у приховуванні захворювання Байдена. 

Джо Байден, як відомо, планував вдруге позмагатися за посаду з Дональдом Трампом на виборах 2024 року, але після провальних дебатів, де він виглядав надто втомленим, під тиском оточення поступився роллю кандидата на користь своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Байден США
Реклама: