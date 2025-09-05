Байдену провели операцию по удалению рака кожи

46-му президенту США Джо Байдену недавно провели хирургическую процедуру по удалению рака кожи.

Как пишет The Hill, передает "Европейская правда", об этом им сообщил представитель экс-президента.

Представитель подтвердил, что Джо Байдену недавно провели хирургическое вмешательство по методу Моса. Метод заключается в удалении тонких слоев кожи и обследовании на раковые клетки, пока не дойдут до непораженных слоев.

Неподтвержденные предположения об операции Байдена начали распространяться после появления в сети кадров, где у него заметен шрам на лбу.

Бывший президент еще во время пребывания в должности проходил процедуру удаления немеланомного рака кожи, а также удаления злокачественной опухоли в зоне груди в 2023 году.

Напомним, в мае 82-летний Джо Байден объявил, что ему диагностировали агрессивную форму рака простаты, который дал метастазы в кости. С тех пор он мало появляется на публике. Представитель экс-президента опроверг обвинения в сокрытии заболевания Байдена.

Джо Байден, как известно, планировал во второй раз побороться за пост с Дональдом Трампом на выборах 2024 года, но после провальных дебатов, где он выглядел слишком уставшим, под давлением окружения уступил роль кандидата в пользу своего вице-президента Камалы Харрис.