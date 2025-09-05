У Польщі просять Європарламент зняти імунітет з одіозного Брауна через заяви про Аушвіц

Генеральний прокурор Польщі подав до Європейського парламенту клопотання щодо зняття імунітету з одіозного євродепутата Гжегожа Брауна.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек подав клопотання до голови Європарламенту про зняття імунітету з євродепутата Гжегожа Брауна, цього разу щодо його висловлювань про концтабір Аушвіц.

Це вже четверте клопотання про зняття імунітету з депутата Європарламенту.

Прокуратура хоче звинуватити Брауна в публічному запереченні злочинів геноциду, скоєних Третім рейхом. У разі визнання його вини Брауну загрожує до трьох років ув'язнення.

Звинувачення стосуються також події в Німецькому історичному інституті, де Браун зірвав лекцію про Голокост, та нападу на директора лікарні у 2022 році.

Обвинувачення проти євродепутата стали можливими після того, як у травні Європейський парламент зняв з нього імунітет.

Гжегож Браун – відомий антиукраїнською риторикою скандальний ультраправий політик, проти якого у Польщі порушили низку проваджень.

Інші справи стосуються подій квітня 2025 року, коли Браун намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині в лікарні в Олесниці та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

