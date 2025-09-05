В Польше просят Европарламент снять иммунитет с одиозного Брауна из-за заявлений об Аушвице

Генеральный прокурор Польши подал в Европейский парламент ходатайство о снятии иммунитета с одиозного евродепутата Гжегожа Брауна.

Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подал ходатайство к председателю Европарламента о снятии иммунитета с евродепутата Гжегожа Брауна, на этот раз относительно его высказываний о концлагере Аушвиц.

Это уже четвертое ходатайство о снятии иммунитета с депутата Европарламента.

Прокуратура хочет обвинить Брауна в публичном отрицании преступлений геноцида, совершенных Третьим рейхом. В случае признания его вины Брауну грозит до трех лет заключения.

Обвинения касаются также события в Немецком историческом институте, где Браун сорвал лекцию о Холокосте, и нападения на директора больницы в 2022 году.

Обвинения против евродепутата стали возможными после того, как в мае Европейский парламент снял с него иммунитет.

Гжегож Браун – известный антиукраинской риторикой скандальный ультраправый политик, против которого в Польше возбудили ряд производств.

Другие дела касаются событий апреля 2025 года, когда Браун пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога в больнице в Олеснице и сорвал флаг Украины в городе Бяла-Подляска.

