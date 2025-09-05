У Литві оголосили потенційно небезпечними камери спостереження двох виробників

Національний центр кібербезпеки Литви заявив про потенційні ризики використання поширених камер відеоспостереження від виробників GeoVision та ACTi Corporation.

Повідомлення з цього приводу розмістила пресслужба Міноборони Литви, пише "Європейська правда".

Національний центр кібербезпеки (NKSC) дійшов висновку, що поширені у Литві камери відеоспостереження виробників GeoVision та ACTi Corporation мають вразливості, що створюють ризики перехоплення контролю над ними і витоку даних.

"Виявлені вразливості створюють передумови для віддаленого перехоплення контролю над камерою чи використання її для доступу до інших пристроїв, під’єднаних до тієї самої мережі, наприклад комп’ютерів або принтерів", – зазначив директор агентства Антанас Алекнавічюс.

Фахівці заявили, що у камерах GeoVision є відкриті "незадокументовані" порти, через які потенційно можна надсилати дані на пристрій. Також вони стверджують, що до частини даних пристрою можна отримати доступ без пароля.

У камерах ACTi Corporation, за висновками дослідження, є застарілі технології, як ActiveX, що тепер вважаються недостатньо безпечними – оскільки дозволяють вживити шкідливий програмний код під час з’єднання з камерами. Також знайшли незадокументовані порти (6001, 6002, 20189), які можуть бути використані зловмисниками для кібератак.

"Також можливо, що незадокументовані порти є безпечними, проте наразі NKSC не володіє достатньою інформацією, щоб підтвердити це", – йдеться у повідомленні.

У Центрі вважають, що виявлені вразливості у камерах обох виробників роблять їхнє використання ризиковим, особливо якщо забувати регулярно оновлювати їхнє програмне забезпечення на найновішу версію.

