В Литве объявили потенциально опасными камеры наблюдения двух производителей

Национальный центр кибербезопасности Литвы заявил о потенциальных рисках использования распространенных камер видеонаблюдения от производителей GeoVision и ACTi Corporation.

Сообщение по этому поводу разместила пресс-служба Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Национальный центр кибербезопасности (NKSC) пришел к выводу, что распространенные в Литве камеры видеонаблюдения производителей GeoVision и ACTi Corporation имеют уязвимости, создающие риски перехвата контроля над ними и утечки данных.

"Обнаруженные уязвимости создают предпосылки для удаленного перехвата контроля над камерой или использования ее для доступа к другим устройствам, подключенным к той же сети, например компьютерам или принтерам", – отметил директор агентства Антанас Алекнавичюс.

Специалисты центра выяснили, что камеры дают техническую возможность отправлять данные на устройство. Также обнаружили, что к части информации об устройстве можно получить доступ, не имея пароля.

В камерах ACTi Corporation, по выводам исследования, есть устаревшие технологии, такие как ActiveX, которые теперь считаются недостаточно безопасными – поскольку позволяют внедрить вредоносный программный код при соединении с камерами. Также нашли незадокументированные порты (6001, 6002, 20189), которые могут быть использованы злоумышленниками для кибератак.

"Также возможно, что незадокументированные порты безопасны, однако пока NKSC не обладает достаточной информацией, чтобы подтвердить это", – говорится в сообщении.

В Центре считают, что обнаруженные уязвимости в камерах обоих производителей делают их использование рискованным, особенно если забывать регулярно обновлять их программное обеспечение на самую новую версию.

